चाकणला ३७ अर्ज अवैध
चाकण, ता. १८ : येथील नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक पंचवार्षिक निवडणुकीत नगरसेवकपदासाठी १६६ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. आज झालेल्या छाननीत नगरसेवकपदासाठीचे ३७ अर्ज अवैध ठरले असून, १२९ उमेदवारी अर्ज वैध झाले. तसेच, नगराध्यक्षपदासाठी सहा उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. सहाही उमेदवारी अर्ज वैध झाले, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वप्नील मोरे, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी चाकण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी दिली.
चाकण नगर परिषदेचे बारा प्रभाग आहेत. त्यातून २५ नगरसेवक निवडून द्यायचे आहे. लोकनियुक्त थेट मतदानातून नगराध्यक्ष निवडून द्यायचा आहे. यावेळी नगराध्यक्षपद हे सर्वसाधारण महिलेसाठी आहे.
नगराध्यक्षपदासाठी दाखल एकूण अर्जांची संख्या ६
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- ०
एकूण पात्र अर्जांची संख्या- ६
नगरसेवकपदासाठी दाखल अर्जांची संख्या- १६६
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- ३७
एकूण पात्र अर्जांची संख्या-१२९
