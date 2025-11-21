चाकणमधील पुलाला बसविले कठडे
चाकण, ता. २१ : येथील शंभरी पार केलेल्या ब्रिटिशकालीन दगडी पुलावर दोन्ही बाजूला नगरपरिषदेने लोखंडी कठडे बसवले होते. मात्र, हे लोखंडी कठडे अनेक वर्षांपूर्वीचे, तसेच गंजलेले होते. एका कारने एका बाजूच्या कठड्याला जोराची धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात कठडे मोठ्या प्रमाणात तुटले होते. मात्र, आता नगरपरिषद प्रशासनाने दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे.
या पुलाचे लोखंडी कठडे दोन्ही बाजूचे बसवावेत, तसेच नवीन पूल पर्यायी उभारण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांची, वाहनचालकांनी केली होती. याबाबत ‘सकाळ’नेही वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर नगरपरिषद प्रशासनाने याची दखल घेऊन दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील जुन्या पुणे- नाशिक मार्गावर मराठी शाळेजवळील ओढ्यावर ब्रिटिशकालीन शंभरी पार केलेला दगडी बांधकामातील पूल आहे. या पुलावरून मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ये- जा, तसेच पादचाऱ्यांची वर्दळ आहे. हा पूल सुमारे २५ फूट रुंदीचा, तसेच १०० फूट लांबीचा आहे. या पुलाचे दगडी बांधकाम काही ठिकाणी निखळले आहे. तसेच, दगडी बांधकामाला झाडा, झुडपांनी वेढले आहे. त्यामुळे या पुलाला धोका निर्माण झाला आहे.
या पुलाचे लोखंडी कठडे एका मोटारीच्या अपघाताने तुटलेले होते. या पुलाच्या कठड्यांची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. या पुलाचा सुमारे दीड कोटी रुपयाचा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला आहे. लवकरच हा पूल पाडून नव्या पुलाचे काम करण्यात येणार आहे.
- डॉ.अंकुश जाधव, मुख्याधिकारी, चाकण नगरपरिषद
