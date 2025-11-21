चाकणला शिवसेनेचा एक, राष्ट्रवादीचे दोन बिनविरोध
चाकण, ता. २१ : चाकण नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत नगरसेवकपदासाठी अर्ज भरलेल्या ३५ जणांनी उमेदवारी अर्ज आजअखेर मागे घेतले. बारा प्रभागातील २५ नगरसेवकपदासाठी ७१ उमेदवार अंतिम आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी १ महिला उमेदवाराने अर्ज माघारी घेतला आहे. नगराध्यक्षपदासाठी निवडणुकीकरिता चार महिला उमेदवार अंतिम आहेत, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वप्निल मोरे, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, चाकण नगरपरिषदचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी दिली.
चाकणचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेकडून (शिंदे) दिवंगत माजी आमदार सुरेश गोरे यांच्या पत्नी मनीषा या रिंगणात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भाग्यश्री विवेक वाडेकर, काँग्रेसकडून संगीता आनंद गायकवाड, भाजपकडून हर्षला घनश्याम चौधरी या रिंगणात आहेत.
प्रभाग क्रमांक पाचमधील शिवसेनेचे उमेदवार नितीन गोरे यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने अर्ज माघार घेतल्याने ते बिनविरोध निवडून आले आहेत. प्रभाग क्रमांक सातमधून राष्ट्रवादीच्या वर्षा सुयोग शेवकरी या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. प्रभाग क्रमांक दहामधून राष्ट्रवादीचे प्रकाश भुजबळ हे बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. शिवसेनेचा एक उमेदवार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन उमेदवार, बिनविरोध निवडून आलेले आहेत.
नगरसेवक संख्या- २५
नगरसेवकपदासाठी पात्र एकूण अर्ज संख्या- १०६
मागे घेतलेले अर्ज संख्या- ३५
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या- ७१
नगराध्यक्षपदासाठी पात्र एकूण अर्ज संख्या- ५
मागे घेतलेले अर्ज संख्या-१
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या-४
बिनविरोध
प्रभाग क्रमांक ५- नितीन गुलाब गोरे
प्रभाग क्रमांक ७- वर्षा सुयोग शेवकरी
प्रभाग क्रमांक १०- प्रकाश राजाराम भुजबळ
