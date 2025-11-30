चाकणला पोलिसांचे पथसंचलन
चाकण, ता. ३० : येथील नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा सुव्यवस्था राहावी तसेच गैरप्रकार रोखण्यासाठी पोलिस दल सज्ज आहे यासाठी शहरातील विविध मार्गावरून पोलिसांचे पथसंचलन करण्यात आले, अशी माहिती चाकणचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके यांनी दिली.
चाकण ता. खेड येथे पोलिसांचे पथसंचलन सहाय्यक पोलिस आयुक्त चाकण विभागाचे सचिन कदम, वरिष्ठ निरीक्षक संजय सोळंके यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. चाकण पोलिस ठाण्यापासून पथसंचलनाला सुरुवात झाली. त्यानंतर सुभाष चौक, बाजारपेठ, जामा मशीद, धाडगेआळी, गोल्डन चौक, खंडोबा मंदिर, खंडोबा माळ, महात्मा फुले नगर, अण्णाभाऊ साठे चौक, नेहरू चौक, महात्मा फुले चौक, नगरपरिषद चौक, चाकण पोलिस ठाणे असे पथसंचलन करण्यात आले. चाकण पोलिस ठाण्यात पथसंचलनाचा समारोप करण्यात आला. यावेळी चाकण, आळंदी, भोसरी एमआयडीसी, चिखली, महाळुंगे एमआयडीसी, दिघी अशा पोलिस ठाण्यातील मिळून एकूण १५ पोलिस अधिकारी व ८० पोलिस अंमलदार तसेच एक आरसीपी पथक यांचा सहभाग होता.
