शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून आळंदी फाटा येथे मोजणी
चाकण, ता. ५ : प्रस्तावित पुणे-नाशिक महामार्गाच्या उन्नत मार्गाच्या रॅम्पसाठी लागणाऱ्या प्रस्तावित जागेची मोजणी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) व पीएमआरडीए यांच्या वतीने शुक्रवारी (ता. ५) करण्यात आली. या मोजणीला काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला; परंतु पोलिस बंदोबस्तात मोजणी करण्यात आली. दरम्यान, शुक्रवारी आळंदी फाटा मेदनकरवाडी येथे मोजणी करण्यात आली, अशी माहिती एनएचएआयच्या संबंधित अधिकारी व चाकण पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय यांनी दिली.
पुणे-नाशिक महामार्गाचे उन्नत मार्गाचे काम अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. पुणे-नाशिक महामार्गावर सातत्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. वाहतूक कोंडी सुटण्यासाठी नवीन उन्नत मार्ग होणे गरजेचे आहे; परंतु या उन्नत मार्गावरील रॅम्प (पर्यायी मार्ग, चढउतारासाठी) आवश्यक आहे. त्यामुळे मार्गावर काही ठिकाणी अतिरिक्त जमीन संपादित नव्याने करण्यात येणार आहे. त्या जमिनीची मोजणी कुरुळी, चिंबळी फाटा, मेदनकरवाडी आळंदी फाटा, नाणेकरवाडी, चाकण, वाकी खुर्द येथे करण्यात येणार आहे; परंतु अनेक वेळा या गावातील शेतकऱ्यांनी मोजणीला विरोध केला होता. त्यामुळे मोजणीचे काम खोळंबले होते. काही वेळा मोजणीचे अधिकारी मोजणी न करता परत गेले होते त्यानंतर शुक्रवारी पोलिस बंदोबस्तात पुन्हा मोजणी सुरुवात करण्यात आली. पुणे-नाशिक महामार्गावरील अपघात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. वाहतूक कोंडी होत आहे त्यामुळे प्रशासनाने मार्गाचे काम लवकर करावे अशी मागणी नागरिक, कामगार, प्रवाशांची आहे. त्यामुळे या मार्गाच्या नवीन कामासाठी मोजणी आवश्यक आहे असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तुमचे म्हणणे मांडा
मेदनकरवाडी आळंदी फाटा येथे शुक्रवारी मोजणी करण्यात आली, त्यानंतर प्रत्येक गावात मोजणी करण्यात येणार आहे, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ज्यावेळी जुना मार्ग झाला त्यावेळी आम्हाला पैसे मिळाले नाहीत असे काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे . मोबदला मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे; परंतु त्यावेळी मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होता, त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तुमचे म्हणणे मांडा, असे एनएचएआय व पीएमआरडीएचे म्हणणे आहे.
काही शेतकरी न्यायालयात गेलेले आहेत. मोजणीला आमचा विरोध आहे; परंतु पोलिस बंदोबस्तात मोजणी करण्यात आली.
- दत्ता गोरे, शेतकरी
