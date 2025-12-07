‘सकाळ एनआयई’च्या वतीने विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
चाकण, ता. ७ : येथील विद्याव्हॅली इंटरनॅशनल स्कूलमधील विद्यार्थ्यांना शुक्रवारी (ता. ५) ‘सकाळ एनआयई’ यांच्या वतीने व्यक्तिमत्त्व विकास, अभ्यास नियोजन व वाचनाचे महत्त्व या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले. हा उपक्रम श्री. एस. पी. देशमुख शिक्षण संस्थेच्या विद्यानिकेतन स्कूल व विद्या व्हॅली इंटरनॅशनल स्कूल या शैक्षणिक संकुलात घेण्यात आला.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन संस्थेचे संस्थापकीय अध्यक्ष श्यामराव देशमुख व रोहिणी देशमुख यांच्या हस्ते झाले. विद्या व्हॅली इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्राचार्या स्वाती रणदिवे, विद्यानिकेतन स्कूलचे प्राचार्य दीपक शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम झाला. यावेळी व्याख्याते प्रा.दिगंबर ढोकले यांनी विद्यार्थ्यांना व्यक्तिमत्त्व विकासाचे महत्त्व, वाचनाची खरी गरज तसेच मोबाइलचा अतिवापर न करण्याबाबत मार्गदर्शन केले.
याप्रसंगी सकाळचे वितरण विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक अरुण पाटील, वितरण प्रतिनिधी परशुराम सैद, वंदना सरनाईक, शीतल थोरात, सुवर्णा भगत, सुनीता केदारी, साक्षी गोपाळे आदी शिक्षिका उपस्थित होत्या. शिक्षिका ज्योती गाडेकर, माधुरी घोडेकर यांनी स्वागत केले. दीपक शिंदे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.