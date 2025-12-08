मालमत्ता कर भरण्याचे चाकणकरांना आवाहन
चाकण, ता. ८ : येथील नगरपरिषद हद्दीतील सर्व मिळकतधारकांनी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम,१९६५ मधील कलम क्र.१५० अ नुसार मालमत्ता कराचे देयक ३१ डिसेंबरपूर्वी भरावे आणि जर कराचे देयक ३१ डिसेंबरपूर्वी भरले नाही तर सदर मालमत्ता कराचे देयक रक्कम पूर्ण भरेपर्यंत एकूण मालमत्ता कराच्या २ टक्के इतकी रक्कम शास्ती आकारली जाईल, असे चाकणचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.