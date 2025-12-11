चाकण बाजारात बटाट्याची ७०० टन आवक
चाकण, ता. ११ : चाकण (ता. खेड) येथील बाजारात उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यातून दर आठवड्याला सुमारे ६०० टन बटाट्याची आवक होत आहे. तसेच, स्थानिक परिसरातून सुमारे १०० टन बटाट्याची आवक होत आहे. येथे सुमारे ७०० टन बटाट्याची आवक दर आठवड्याला होत आहे.
सध्या बाजारात बटाट्याचे भाव घसरले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. बाजारात प्रतिकिलो बटाट्याला प्रतवारीनुसार पाच ते १४ रुपये भाव मिळत आहे. चाकण येथील बाजारातून बटाट्याला पुणे, पिंपरी- चिंचवड, कोकण भाग, अहिल्यानगर जिल्ह्यातून मोठी मागणी आहे.
येथील कांदा, बटाटा बाजार हा राज्यात प्रसिद्ध मानला जातो. या बाजारातून मोठ्या प्रमाणात खरेदी विक्री होते व कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल दर दिवसाला होते. सध्या बाजारात पावसाळी हंगामातील काढणी केलेला स्थानिक बटाटा विक्रीसाठी येतो आहे. तसेच, उत्तर प्रदेश आग्रा, मध्यप्रदेश इंदोर, गुजरात बटाट्याची आवक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हा बटाटा कोल्ड स्टोरेजमधील साठवणूक केलेला आहे. साठवणूक केलेला बटाटा सध्या विक्रीसाठी येत आहे.
येथील बाजारात दर आठवड्याला सुमारे ६०० टन बटाटा उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात या राज्यातून विक्रीसाठी येतो. तसेच, दर आठवड्याला सुमारे १०० टन बटाटा हा स्थानिक जिल्ह्यातील परिसरातून येतो. पश्चिम बंगालमध्ये यंदा उत्पादन घटणार असल्याने भाव वाढण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशात उत्पादन यावर्षी वाढले आहे. उत्तर प्रदेशात उत्पादन वाढल्याने भावात घट झाली आहे. त्यामुळे तेथील बटाटा उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहे. सध्या राज्यात प्रक्रिया केलेल्या बटाटा उत्पादनांची निर्यात वाढली आहे. प्रमुख आशियायी देशांमध्ये स्नॅक्स, रेडी-टू-इट पदार्थांची मागणी दिवसेंदिवस वाढली आहे. त्यामुळे बटाट्याला मागणी वाढत आहे.
