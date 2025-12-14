चाकण मार्गास आता जूनचा मुहूर्त
चाकण, ता. १३: गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या ५४ किलोमीटर अंतर मार्गाचे काम पुढील वर्षी जून महिन्यात सुरू होणार आहे. हे काम बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा (बीओटी )या तत्त्वावर होणार आहे, असे राज्याचे महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाचे (एमएसआयडीसी)मुख्य अभियंता रणजित हांडे यांनी सांगितले.
तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर हा महामार्ग सुमारे ५४ किलोमीटर अंतराचा आहे. हा महामार्ग मावळ, खेड, शिरूर या तीन तालुक्यातून जाणारा आहे. या महामार्गावर तळेगाव, चाकण परिसरातील मोठी औद्योगिक वसाहत आहे. हा महामार्ग मुंबई मार्गाला तसेच पुणे-नाशिक महामार्गाला, अहिल्यानगर मार्गाला जोडतो त्यामुळे या महामार्गाला महत्त्व आहे. या महामार्गावरून दररोज सुमारे दीड लाखावर वाहने ये-जा करतात. या महामार्गावरील औद्योगिक वसाहतीमुळे या महामार्गावर अवजड वाहने, कंटेनर, ट्रेलर, टँकर, बसेस यांची वाहतूक मोठी आहे. ‘‘हा मार्ग एमएसआयडीसीच्या ताब्यात आल्यानंतर एमएसआयडीसी ने हालचाली करून या मार्गाची टेंडर प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. या मार्गाच्या कामाच्या निविदा येत्या काही दिवसात उघडल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या मार्गाचे काम कोणती कंपनी करणार हे ठरणार आहे. संबंधित कंपनीला वर्कऑर्डर मिळाल्यानंतर या महामार्गाचे काम सुरू होईल. साधारणपणे पुढील वर्षी जून महिन्यात काम सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे,’’ असे रणजित हांडे यांनी सांगितले.
चार पदरी उन्नत मार्ग
तळेगाव, चाकण, शिक्रापूर या मार्गावर तळेगाव चाकण रासे फाटा या अंतरापर्यंत सुमारे २२ किलोमीटर चार पदरी उन्नत मार्गाचे (उड्डाणपूल) काम होणार आहे. या उन्नत मार्गाच्या खाली सहा पदरी मार्ग जमिनीवरून राहणार आहे. शिक्रापूर पर्यंत सहा पदरी जमिनीवरील मार्गाचे काम होणार आहे.
