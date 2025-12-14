चाकण-शिक्रापूर मार्गावर खड्डेच खड्डे
चाकण, ता.१४ : चाकण-शिक्रापूर मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत. अगदी दोन, तीन फूट खोल खड्डे झालेले आहेत. त्याच्यातून वाहने कशी चालवायची हा प्रश्न वाहनचालकांना पडलेला आहे. या खड्ड्यात अवजड वाहने कंटेनर, ट्रेलर, टँकर, ट्रक मोठ्या प्रमाणात आदळतात. त्यामुळे अपघात होत असूनही प्रशासन मूग गिळून गप्प आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील चाकण-शिक्रापूर मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत. या खड्ड्यामुळे धुळीचे लोट निर्माण होत आहेत. धुळीमुळे संपूर्णपणे रस्ता दिवसा व रात्री झाकोळून जातो आहे. त्यामुळे मार्गावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रवाशांना, कामगारांना, नागरिकांना धुळीचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्यावरील खड्डे बुजवणे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काम आहे; परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा एमएसआयडीसीकडे दुरुस्तीचे बोट दाखवत आहे. एमएसआयडीसीच्या ताब्यात तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्ग आहे. त्यामुळे रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती एमएसआयडीसीने करणे महत्त्वाचे आहे. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गाच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झालेला आहे. हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहे; परंतु तेही काम अजून सुरू झालेले नाही. खड्ड्यातील धुळीमुळे नागरिक बेजार झाले आहेत. या धुळीमुळे खोकला, सर्दीचे आजार वाढले आहेत.
