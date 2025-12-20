दौंडकरवाडी येथे फुलला विदेशी फुलांचा मळा
चाकण, ता. २० : पारंपरिक शेतीला नवीन जोड शेती करून शेतकरी अधिक उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नवीन फुलशेती, विदेशी फुलशेती तसेच शेतीला पूरक व्यवसाय करत आहेत. दौंडकरवाडी (ता. खेड) येथील तरुण शेतकरी गणेश कामठे व त्यांचा भाऊ स्वप्नील कामठे यांनी निळ्या, पिंक डेझी फुलांची फुलशेती फुलविली आहे.
पुणे, पिंपरी चिंचवडमधून परदेशी फुलांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. लग्न, समारंभ, वाढदिवस आदींच्या कार्यक्रमात सजावटी याठी फुलांना पसंती दिली जात आहे. चांगला बाजारभाव मिळत असल्याने सध्या कामठे बंधूंच्या नफ्यात वाढ होत आहे.
परदेशी फुलांचा उपयोग विशेषतः सजावटीसाठी तसेच हार, गुच्छ यासाठी तसेच विविध कार्यक्रम सजावट, नववरवधूंच्या मोटारीची सजावट तसेच औषधी वापरासाठीही होतो. याबाबत फूल उत्पादक शेतकरी गणेश कामठे यांनी सांगितले की, मी पारंपरिक शेती करतो. परंतु ही विदेशी फुलांची शेती फुलविली आहे. यावर्षी या फुलांची लागवड केली. तीन महिन्यानंतर ही फुले काढणीस आली आहेत. या फुलांचा हंगाम दोन महिने चालेल. सध्या पुणे, पिंपरी चिंचवड बाजारात तसेच स्थानिक बाजारात ही फुले विक्रीसाठी नेतो. दहा, बारा काड्यांची एक जुडी बांधतो. एका फुलाच्या जुडीला शंभर, दीडशे, दोनशे, २५० रुपये बाजारभाव मिळतो. या फुलांना मागणी अधिक आहे. या फुलाच्या उत्पादनासाठी खर्चही कमी लागतो तसेच आठवड्यातून एकदा पाणी द्यावे लागते.
योग्य औषध फवारणीही करावी लागते. पहिल्यांदाच ही शेती दहा गुंठ्यात केलेली आहे. या फुलांपासून सुमारे पाच लाख रुपये उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. विदेशी फुलांची शेती परवडणारी आहे. या फुलांना मागणी अधिक आहे. विशेषत: बुके, फुलगुच्छ तसेच विविध कार्यक्रमात सजावटीसाठी, नववर वधूंच्या वाहनाच्या सजावटीसाठी या फुलांना विशेष मागणी आहे.
- स्वप्नील कामठे, फूल उत्पादक
09919
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.