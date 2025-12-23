निवडणूक निर्णय यंत्रणेचा हलगर्जीपणा
चाकण, ता.२३ : नगर परिषदेच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांना निवडणूक प्रमाणपत्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आले. या निवडणूक प्रमाणपत्रावर २०१५ चे शिक्के नजरचुकीने मारण्यात आलेले होते. ही प्रमाणपत्रे पुन्हा घेण्यात आली व २०२५ ची शिक्के मारलेली प्रमाणपत्रे पुन्हा देण्यात आली. हे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या नजरचुकीने झाले असे निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वप्नील मोरे ,सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी चाकण नगर परिषद चे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी सांगितले.
चाकण (ता. खेड) नगर परिषद निवडणुकीची रविवारी (ता. २१) ला मतमोजणी होती, त्यावेळेस मतमोजणी केंद्रात निवडणुकीसंदर्भात जे साहित्य होते ते नगर परिषदेतून नेण्यात आले. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी त्या साहित्यात सार्वत्रिक निवडणुकीबाबतचे शिक्के नेले त्यावर त्याने सार्वत्रिक निवडणुकीबाबत शिक्के पाहिले; परंतु त्याचे साल/ वर्ष पाहिले नाही त्यामुळे हा घोळ झाला. कर्मचाऱ्यांनी शिक्के मारले त्यानंतर हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर उमेदवारांना जी प्रमाणपत्र देण्यात आली ती पुन्हा घेण्यात आली व २०२५ चे शिक्के मारलेले प्रमाणपत्र त्यांना देण्यात आलेली आहेत, असे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, नगरसेवक प्रकाश भुजबळ ,धीरज मुटके यांनी सांगितले की," जी २०१५ चे शिक्के दिलेली प्रमाणपत्र होती ती नगर परिषदेकडे पुन्हा देण्यात आलेली आहेत.२०२५ची निवडणूक प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.