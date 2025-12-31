चाकणला हिरव्या वाटाण्याच्या खरेदीसाठी झुंबड
चाकण, ता. ३१ : येथील महात्मा फुले बाजारात मध्यप्रदेशातील हिरवा वाटाणा खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची, व्यापाऱ्यांची झुंबड उडत आहे. बाजारात २५ रुपये प्रतिकिलोला घाऊक बाजारात आल्याने ग्राहक नववर्षांच्या सुरुवातीला वाटाण्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणात करत आहे
मध्यप्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या हिरवा वाटाणा पाहायला मिळत आहे. हिवाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच ताज्या हिरव्या वाटाण्याला मोठी मागणी वाढली असून भोपाळ, इंदूर, उज्जैन, जबलपूर, ग्वाल्हेर आदी ठिकाणाहून चाकण बाजारात वाटाण्याची मोठी आवक होत आहे. स्वस्त भावात ताजा माल
मिळत असल्याने नागरिक, व्यापारी मोठ्या प्रमाणात वाटाणा खरेदी करत आहेत.
शेतकऱ्यांकडून थेट बाजारात येणारा हिरवा वाटाणा यंदा दर्जेदार असून उत्पादनही चांगले झाले आहे. मात्र मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी पडत असल्याने काही ठिकाणी दरात चढ-उतार होत आहेत.
हिरवा वाटाणा हा हिवाळ्यातील महत्त्वाचा भाजीपाला मानला जातो. उसळ, भाजी, पुलाव, पराठे, कटलेट्स अशा अनेक पदार्थांमध्ये त्याचा वापर केला जातो. यामुळे घरगुती वापरासोबतच हॉटेल, ढाबे आणि कॅटरिंग व्यवसायातूनही मोठी मागणी निर्माण झाली आहे. काही व्यापारी, कंपन्या पुढील काही महिन्यांसाठी वाटाणा साठवून ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत.
व्यापारी रवींद्र बोराटे, गणेश झगडे यांनी सांगितले की, मध्यप्रदेशराज्यातून मोठ्या प्रमाणात हिरव्या वाटाण्याची मोठी आवक होत आहे. वाटाण्याचे बाजारभाव सध्या तीस रुपयांनी घसरलेले आहेत. वाटाण्याचे भाव घसरल्यामुळे नववर्षाला हिरव्या वाटाण्याची मोठी खरेदी ग्राहकांकडून, व्यापाऱ्यांकडून होत आहे.
