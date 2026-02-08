गवार, मिरची, भेंडीच्या बाजारभावात वाढ
चाकण, ता. ८ : खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चाकण (ता. खेड) महात्मा फुले बाजार आवारात रविवारी (ता. ८) नागपूरहून हिरव्या मिरच्यांची सुमारे वीस टन आवक झाली. या मिरचीला प्रतिकिलोस ३० रुपयांनी वाढले. राजस्थानातून गाजराची सुमारे २० टन आवक झाली. गवार, हिरवा वाटाणा, राजमा वालाच्या शेंगा, मिरची, वालवर, वांगी, भेंडी यांचे बाजारभाव किरकोळ बाजारात प्रतिकिलोला वाढले आहेत.
चाकण बाजारात गाजराला घाऊक बाजारात प्रतिकिलोला २५ रुपये बाजारभाव मिळाला. मध्यप्रदेशातून हिरव्या वाटाण्याची सुमारे २० टन आवक झाली. वाटाण्याला घाऊक बाजारात प्रतिकिलोला २५ ते ३० रुपये बाजारभाव मिळाला. गुजरात तसेच नागपुरातून हिरव्या काळ्या व पिवळ्या मिरचीची सुमारे २० टन आवक झाली. मध्यप्रदेशातील इंदोरी बटाट्याला तसेच स्थानिक नव्या बटाट्याला प्रतिकिलोला १४ रुपये बाजारभाव मिळाला. आग्रा व गुजरात राज्यातूनही साठवणूक केलेल्या बटाट्याची आवक झाली. कांद्याची सुमारे चार हजार क्विंटल आवक झाली. कांद्यास प्रतिकिलोला आठ ते १६ रुपये बाजारभाव मिळाला.
गुजरात तसेच नागपूरहून हिरवी-काळी तसेच पिवळ्या मिरचीची सुमारे २० टन आवक झाली. नाशिक, सातारा, अहिल्यानगर जिल्ह्यातून टोमॅटोची सुमारे तीस टन आवक झाली. टोमॅटोला बाजारभाव १५ ते २० रुपये प्रतिकिलोला घाऊक बाजारात मिळाला. हिरव्या मिरचीला घाऊक बाजारात प्रतिकिलोला ९० रुपये बाजारभाव मिळाला. बटाट्याला बाजारात प्रतिकिलोला चौदा रुपये भाव मिळाला.
फळभाज्यांचे भाव पुढील प्रमाणे (प्रतिकिलो) : टोमॅटो : १५-२०, कारली : २५-५०, दोडका :४०-५०, भेंडी : २५-३५, गवार : १००, कोबी : १२, फ्लॉवर : १५, वांगी : ३०, हिरवी मिरची :९०, दुधी भोपळा : ३०, शेवगा : १२०, ढोबळी मिरची: ६०, चवळी : ३०, हिरवा वाटाणा : २५-३०, काकडी : ३५, गाजर : २०, आले : ६०, वालवर : ५०.
दोन लाखावर जुड्यांची आवक
चाकण बाजारात कोथिंबीर, मेथी, शेपू, पालकच्या सुमारे दोन लाखावर जुड्यांची आवक झाली. मेथीच्या व कोथिंबिरीच्या एका जुडीला १० रुपये बाजारभाव मिळाला. शेपूच्या एका जुडीला १० रुपये बाजारभाव मिळाला. पालकच्या एका जुडीला १० रुपये बाजारभाव मिळाला.
10145