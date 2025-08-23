महापूरात वाहून गेले करोडोंचे मत्स्यबीज

चास, ता. २३ : भीमा नदीला आलेल्या महापूरामुळे खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात चास कमान धरणात सोडण्यात आलेले मत्स्यबीजासह मासे वाहून गेले आहेत. संबंधित ठेका घेतलेल्या कंपनीचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे करोडो रुपयांचे कर्ज कसे फेडायचे? असा प्रश्न निर्माण झाला असल्याची माहिती लोटस सीफुडचे शुभम सोळंके यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून लोटस सीफूड, शुभम सोळंके यांना चास कमान धरणातील जलाशयात १८-९-२०२३ ते १७-९-२०२८ या काळासाठी मासेमारी ठेक्याने पाच वर्षांसाठी मासेमारीचा हक्क देण्यात आला आहे. त्यानुसार धरणाच्या जलाशयात मत्स्य संवर्धन करण्यासाठी मत्स्य विकास महामंडळाचे अधिकाऱ्यांसमक्ष २०२३ ला तीस लक्ष मत्स्य बीज सोडले होते. त्यात रोहू, कटला, मिरगल, पोपट व कोळंबी अशा प्रकारचे तब्बल दोन कोटी रुपयांचे बीज जलाशयात सोडण्यात आले तर या २०२५ मध्ये पुन्हा सहा लाख पोपट माशाचे बीज जलाशयात सोडण्यात होते. या बिजांना खाद्य म्हणून जानेवारी ते मार्च या महिन्यांत पंधरा दिवसांच्या अंतराने एकूण दहा टन भाताचा कोंडा तर कोळंबीसाठी तब्बल दहा टन नाचणी टाकण्यात आली होती. या उद्योगव्यवसायासाठी संबंधित ठेकेदार सोळंके यांनी बँक, नातेवाइकांकडून तसेच हातउसने असे करोडो रुपये जमा करून आपला व्यवसाय सुरू केला आहे. दरम्यान, २०२५ मध्ये या बिजांपासून विक्रीयोग्य मोठे मासे होण्यास सुरुवात झाली होती. या शिवाय जलाशयात स्थानिक मासेमारी करण्याऱ्या दीडशे ते दोनशे लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला. मासेमारी करण्यासाठी जलाशयात मोठ्या प्रमाणावर माशांची जाळी व कोळंबीसाठी सुमारे साडे आठशे पिंजरे जलाशयात सोडले होते.
मासे, जाळी, कोळंबीचे पिंजरे गेले वाहून
सर्वप्रथम मे २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये कोळंबीचा पिंजरे वाहून गेले होते तर गेले काही दिवसांपासून चास कमान धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस झाल्याने धरणातील पाणीसाठा वेगाने वाढत असल्याने धरणाचे पाचही दरवाजे उघडून नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आले. धरणातून सर्वोच्च २३४१० क्यूसेक वेगाने जवळपास तेरा ते चौदा तास पाण्याचा विसर्ग धरणातून सोडल्यामुळे मत्स्यबीजासह मोठे मासे, मासेमारीची जाळी, कोळंबीसाठीचे पिंजरे व करोडो रुपयांची कोळंबी महापूरात धरणातून वाहून गेल्याने संबंधित ठेकेदार अडचणीत आला आहे.
