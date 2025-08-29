बिबीच्या सरपंचपदी संगीता तनपुरे बिनविरोध
चास, ता. २९ : बिबी (ता. खेड) ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी संगीता सुनील तनपुरे यांची बिनविरोध निवड झाली.
तनपुरे यांचा सरपंचपदासाठी एकमेव अर्ज आल्याने यांनी संगीता तनपुरे यांची सरपंचपदी बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर केले.
बिबीच्या सरपंच सोनाबाई दोरे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या पदाच्या निवडीसाठी शुक्रवारी (ता. २८) ग्रामपंचायत कार्यालयात विशेष सभेचे आयोजन केले होते. यावेळी निर्धारित वेळेत संगीता तनपुरे यांचा एकमेव अर्ज राहिल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी असलेल्या वेताळे गावच्या मंडल अधिकारी शीतल बाळशिराम शेवाळे यांनी जाहीर केले. यावेळी ग्रामपंचायत अधिकारी कल्याणी राजगुरू, रवींद्र केंगले यांनी निवडणूक सहाय्यक म्हणून काम काम पाहिले. या वेळी मावळत्या सरपंच सोनाबाई दोरे, उपसरपंच रवींद्र बुरसे, सदस्य अरुण गुंडाळ, सतीश जैद, दीपक कालेकर, फसाबाई चतुर, सुजाता भोर, मंगल बुरसे, पोलिस पाटील संतोष भोर, तंटामुक्ती अध्यक्ष पंढरीनाथ जैद, दत्ता राखुंडे, सागर भोर, दीपक भोर, सुनील तनपुरे, कर्मचारी हरिभाऊ भांगे आदी या प्रसंगी उपस्थित होते.
