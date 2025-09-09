पांगरीत ५५० झाडांचे रोपण
चास, ता. ९ : पांगरी (ता. खेड) येथे शिक्षक दिनाचे औचित्य साधत जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन, जे एस डब्ल्यू एम आय, मुंबई माता बाल संगोपन संस्था तसेच जिल्हा परिषद शाळा पांगरी यांच्या माध्यमातून गायरानामध्ये अडीच गुंठे क्षेत्रावर १२५ प्रकारच्या ५५० देशी झाडांचे रोपण करून समाजवन मियायाकी जंगल साकारण्यात आले आहे.
झपाट्याने होणारे शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि वाढते प्रदूषणामुळे हरित क्षेत्राचा ऱ्हास होत आहे. याचा थेट परिणाम हवामानातील बदल, जमिनीची उष्णता, पाण्याची टंचाई तसेच जैवविविधतेच्या ऱ्हासावर दिसून येतो. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संवर्धनासाठी जपानमधील पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. अकीरा मियावाकी यांनी विकसित केलेली मियावाकी पद्धत ही शास्त्रीय आणि परिणामकारक वृक्षलागवड पद्धत आहे. या पद्धतीत देशी व स्थानिक जातींच्या विविध प्रकारच्या झाडांची दाट लागवड करून नैसर्गिक जंगल उभारले जाते. २५ ते ३० वर्षांत तयार होणारे जंगल अवघ्या १० वर्षांत उभारून पुढील पिढ्यांसाठी हरित वारसा निर्माण करू शकतो, हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून येथे हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे, असे जेसडब्ल्यू कंपनीचे अधिकारी सुनील शर्मा यांनी सांगितले.
यावेळी प्रशांत आचार्य, मनीष चौधरी, महादेव शिंदे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रल्हाद घोलप, प्रफुल्ल बुटे, प्रकाश घोलप, उद्योजक गणेश शितोळे, पोलिस पाटील रवींद्र भोसले, शत्रुघ्न घोलप, गणपत गाढवे, अमोल गाढवे, संस्थेचे समन्वयक सूरज गौतम, शर्मिला सांडभोर, स्वाती शिंदे, श्वेता गायकवाड, अशोक मांजरे, प्रशांत पारधी, मनीषा सुर्वे आदी उपस्थित होते. मनीषा सुर्वे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर मुख्याध्यापक संदीप जाधव यांनी आभार मानले.
