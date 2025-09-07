वाडा येथे अघोरी साधूंच्या वेशात नृत्याविष्कार
चास, ता. ७ ः वाडा (ता. खेड) येथील भीमाशंकर सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या लाडक्या गणरायाला भक्तीमय वातावरणात निरोप देण्यात आला. या सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीत अघोरी साधूंच्या वेशात नृत्याविष्कार मिरवणुकीचे आकर्षण ठरले. प्रथमच सादर झालेला हा प्रकार पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.
वाडा येथे परिसरातील २४ वाड्या वस्त्यांचे गणपती विसर्जन मिरवणुका येत असतात. त्यामुळे गर्दीचे नियोजन करण्याबरोबरच गावात शांतता व सलोखा टिकून राहावा यासाठी भीमाशंकर सार्वजनिक गणेश मंडळ हे नवव्या दिवशी गणपती विसर्जन करतो, अशी माहिती मंडळाचे संस्थापक लक्ष्मण खानविलकर यांनी दिली. अनेक वर्षाची परंपरा भीमाशंकर मंडळ व नवरत्न गणेश मंडळ यांचे वतीने याही वर्षीही जपली.
भिमाशंकर मंडळाचे वतीने मिरवणुकीत प्रमुख आकर्षक म्हणून अघोरी साधूंच्या वेशात नृत्याविष्कार, ब्रास बॅन्ड, आकर्षक विद्युत रोषणाई, रथ, हालते देखावे, आकर्षक फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली होती. स्व. शुभम कौदरे, स्व. अभिषेक कौदरे खरोशी गोविंदा पथकाकडून गणरायाला सात थरांची सलामी देण्यात आली. मिरवणुकीदरम्यान हिंदू- मुस्लिम सलोखा राखावा या करिता मुस्लिम समाजाचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
03804
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.