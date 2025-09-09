कृषी विभागाचे सामूहिक कीड व्यवस्थापनाचे आवाहन
चास, ता. ९ : खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील भाताच्या पिकावर काही भागात पाने गुंढाळणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यावर तातडीने पिकावर औषधांची फवारणी करावी. तसेच शेतकऱ्यांनी सामूहिकपणे एकत्र येत कीड व्यवस्थापन करावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. शास्त्रज्ञांचे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना होण्यासाठी मोळाव्याचे आयोजन केल्याची माहिती तालुका कृषी अधिकारी वैभव विष्वे यांनी दिली आहे.
गेली काही दिवसांपासून वातावरणात होणारे बदल, रिमझीम पाऊस त्यामुळे भात पिकावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला आहे. बुरशीजन्य रोग, कीड अळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. यामुळे पिकांवर विपरीत परिणाम होतो आहे. तालुक्याच्या पश्चिम पट्यातील भोरगिरी, शिरगांव, मंदोशी तसेच डेहणेच्या काही भागात भाताच्या पिकावर पाने गुंढाळणाऱ्या अळीसह सुरळीतील अळीचा प्रादुर्भाव दिसून आला असून पाने पांढऱ्या पापुद्र्यासारखी दिसत आहेत. फुटव्यांच्या सभोवताली वरील पाने कापून नळीच्या आकाराचे छोटे छोटे तुकडे दिसून येत आहेत, पानांचा रंग पांढऱ्या कागदासारखा झालेला असून, अळ्या गुंढाललेल्या पानाच्या सुरळ्या दिसून येत आहेत. या रोगग्रस्त पिकाची पाहणी कृषी विभागाच्या वतीने केल्याची माहिती तालुका कृषी अधिकारी वैभव विष्वे यांनी दिली आहे.
बांधावर मिळणार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक
कृषी विभागाने उपाययोजना करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येत एकात्मिक कीड व्यवस्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे. कृषी विभागाच्या माध्यमातून नारायणगाव येथील कृषी शास्त्रज्ञ थेट शेताच्या बांधावर येऊन भेट देणार आहेत तसेच मार्गदर्शक मेळावा घेणार आहेत. यावेळी शेतकऱ्यांना एकात्मिक कीड व्यवस्थापनविषयी माहिती देण्यात येईल.
प्रतिएकरी दहा पक्षी थांबे उभे करा
प्रादूर्भाव झालेल्या पिकावर व्यवस्थापनासाठी हायड्रोक्लोराईड ४ टक्के दाणेदार १८८ ग्रॅम किंवा फिप्रोनील ०.३ टक्के दाणेदार २०८ ग्रॅम प्रती गुंठा या प्रमाणात दाणेदार कीटकनाशक जमिनीत पुरेसा ओलावा असताना द्यावे, तसेच शेतात प्रतिएकरी दहा पक्षी थांबे उभे करावे, असे कृषी शस्त्रांनी सांगितले.
03812
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.