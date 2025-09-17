वाडा येथील शाळेच्या बसचे अनावरण
चास, ता. १७ : वाडा (ता. खेड) येथील प्राथमिक शाळेतील समूह शाळेला (क्लस्टर स्कूल) फोर्स कंपनीकडून देण्यात आलेल्या स्कूल बसचे अनावरण मंगळवारी (ता. १६) करण्यात आले. जिल्ह्यातील ही दुसरी समूह शाळा आहे.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व प्रभावी शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने परिसरातील कमी पटसंख्या असलेल्या सुरकुलवाडी केंद्रातील लांडगेवाडी, पावडेवाडी, पिंगटवाडी, वाडेकरवाडी, कदमवाडी, सतुरकेवस्ती, वाडा या शाळा मिळून १०८ विद्यार्थ्यांची शाळा येथे सुरू करण्यात आली. त्याचे उद्घाटन १५ जूलैला पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या हस्ते पार पडले होते. दरम्यान, आता विद्यार्थ्यांसाठी या शाळेत फोर्स कंपनीच्या सीएसआरमधून स्कूल बस उपलब्ध झाली असल्याने त्यांचे शिक्षण सोपे होणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार गजानन पाटील, शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांच्या पुढाकाराने व पंचायत समिती खेडचे गटविकास अधिकारी विशाल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचायत समिती खेडचे गटशिक्षणाधिकारी अमोल जंगले यांच्या नेतृत्वाखाली ही ३२ विद्यार्थी क्षमता असलेली बस शाळेसाठी प्राप्त झाली असून त्याचा अनावरण सोहळा पार पडला.
याप्रसंगी सरपंच रूपाली मोरे, उपसरपंच रोहिदास शेटे, जिल्हा दूध संघाचे माजी संचालक चंद्रशेखर शेटे, शिवाजी मोरे, ग्रामपंचायत अधिकारी मच्छिंद्र मस्के, सुरकुलवाडी केंद्राचे केंद्रप्रमुख अभिजित नाईकरे, मुख्याध्यापिका वैशाली बोऱ्हाडे आदी उपस्थित होते.
