वाडा येथे बैलपोळ्याच्या खरेदीसाठी गर्दी
चास, ता.२० : वाडा (ता. खेड) परिसरात भाद्रपदी बैलपोळ्याच्या खरेदीसाठी मातीच्या बैलांसह प्लॅष्टर ऑफ पॅरिसच्या बैलांच्या प्रतिकृतींना मागणी वाढली आहे. बैलपोळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाडा गावच्या आठवडे बाजारात खरेदीसाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती.
बाजारात बैलांची विविध रुपांमध्ये व आकारांमध्ये बैलजोड्यांची विक्री करण्यात आली. सुमारे तीस रुपयांपासून तीन हजार रुपयांपर्यंत बैलांच्या किंमती होत्या. मात्र, मागील वर्षापेक्षा जवळपास पंचवीस टक्के किमती वाढल्याचे सांगण्यात आले.
सध्याच्या यांत्रिकी युगात व महागाईच्या तडाख्याबरोबरच शेतीमालाच्या ढासळणाऱ्या किंमतीमुळे बैलजोडी पाळणे शेतकऱ्यांना दुरापास्त झाले आहे. बैलपोळा व मातीच्या बैलांच्या पूजेचे महत्त्व लक्षात घेता गिऱ्हाईकांच्या मागणीनुसार मातीच्या घोड्यांचीही त्याचबरोबर आकर्षक व नक्षीदार असणारी शिंगे, तसेच नक्षीदार लेस, झालर, घुंगरे, घंटी अशा स्वरूपात सजवलेल्या बैलांची असणारी मागणी लक्षात घेता या प्रकारची बैले बनविण्यास कारागिरांनी प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत होते. शनिवार हा वाडा गावचा आठवडे बाजार असल्याने बैलपोळ्याच्या सहित्याच्या खरेदीबरोबरच आठवडे बाजारातून अन्य वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती. दरम्यान, बैलांना सजविण्यासाठी लागणाऱ्या विविध वस्तुंची दुकाने आठवडे बाजारात शेतकऱ्यांना आकर्षित करत होती.
