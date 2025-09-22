भोमाळे पुलावरून धोकादायक वाहतूक
चास, ता. २२ ः भीमा नदीला आलेल्या पुरामुळे भोमाळे (ता. खेड) गावात जाण्यासाठी असलेल्या पुलाचे संरक्षक कठडे वाहून गेले आहेत. सध्या या पुलावरून धोकादायक पद्धतीने वाहतूक सुरू आहे. तातडीने या पुलाला संरक्षक कठडे बसवून पुलावरील वाहतूक सुरळीत करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
भोमाळे गावात जा- ये करण्यासाठी हा एकच पूल आहे. या पुलावरून विद्यार्थी, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांची ये- जा व शेतमालाची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असते. मे महिन्यात भीमा नदीला आलेल्या पुरामुळे या पुलाचे संरक्षक कठडे वाहून गेले आहेत. पुलावर चिखल झाला आहे. तसेच, कठडे नसल्याने तोल जाऊन नदीत पडून अपघात होण्याची शक्यता आहे.
या पुलाची अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली असून, संरक्षक कठडे बसविण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. निधीची उपलब्धता होताच या पुलाच्या संरक्षक कठड्याचे काम करण्यात येईल.
- शुभम सुसुंद्रे, सहाय्यक अभियंता, चास- कमान व कळमोडी धरण
