चासमधील ऋषिकेशची लेफ्टनंट पदाला गवसणी
चास, ता. २५ ः चास (ता. खेड) येथील अभियंता ऋषिकेश विक्रम टोके याची सैन्य दलात लेफ्टनंट या पदावर निवड झाली आहे. शालेय जीवनापासून त्याला सैन्य दलामध्ये अधिकारी होण्याची इच्छा होती.
सैन्य दलाच्या सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्डाच्या परीक्षेत चौथ्या प्रयत्नात तो यशस्वी झाला आहे. त्यांच्या यशाबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे. गया येथील सैन्य दलाच्या ऑफिसर ट्रेनिंग ॲकॅडमीमध्ये प्रशिक्षणासाठी सोमवारी (ता. २९) तो रवाना होणार आहेत. या पदासाठी झालेल्या परीक्षेत भारतातून ८१व्या क्रमांकाने तो उत्तीर्ण झाला आहे. वडील विक्रम टोके पदव्युत्तर पदवीधारक असून, शेतकरी आहेत, तर आई पुनम टोके सेंट्रल इंडस्ट्रिअल सेक्युरिटी फोर्स (सीएसएफ) या केंद्र शासनाच्या गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सुरक्षा संस्थेमध्ये अधिकारी आहेत. त्यांची देशातील विविध राज्यात बदली होत असल्यामुळे ऋषिकेशचे शिक्षणही देशातील विविध राज्यात झाले आहे. त्याचे सातवीपर्यंतचे शिक्षण हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू येथील दयानंद अँग्लो वैदिक स्कूलमध्ये झाले आहे. आठवी ते दहावीचे शिक्षण आंबेगाव तालुक्यातील शेवाळवाडी येथील नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये झाले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पेठ वडगाव येथील डॉ. सायरस पुनावाला इंटरनॅशनल स्कूलमधून त्याने उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतल्यानंतर एनडीएची तयारी केली होती. मात्र, त्यात त्याला अपयश आले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणानगर येथील तात्यासाहेब कोरे इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग या अभियांत्रिकी महाविद्यालयामधून त्याने कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगची पदवी संपादन केली आहे. पदवीचा अभ्यास करताना तो स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत होता. काही काळ सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये नोकरी केली. मात्र, सैन्य दलात अधिकारी होण्याची इच्छा असल्यामुळे त्याने नोकरी करत स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली. आई सुरक्षा दलात अधिकारी असल्याने प्रेरणा मिळाल्याचे ऋषिकेशने सांगितले.
ऋषिकेशने अत्यंत मेहनतीने व जिद्दीने अभ्यास केला. अनेक दिवसांपासून त्याने पाहिलेले स्वप्न साकार झाले. शालेय जीवनापासून सैन्य दलामध्ये अधिकारी होण्याची त्याची इच्छा होती. मुलांवर केलेल्या संस्काराचे आणि स्वतः केलेल्या कष्टाचे चीज झाल्यासारखे वाटते.
- विक्रम टोके/पुनम टोके
03885
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.