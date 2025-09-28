टोकावडे परिसरातील महिलांना साड्या वाटप
चास, ता. २८ ः टोकावडे, विठ्ठलवाडी, डेहणे व गोहेचा सायरखळा या गावांतील (ता. खेड) २०० महिलांना अस्तित्व कला मंच या संस्थेकडून साड्या वाटप करण्यात आल्या.
अस्तित्व कला मंच ही संस्था गेल्या काही वर्षांपासून सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असून, संस्थेच्या वतीने विविध सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रम राबवले जातात. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत दररोज वेगवेगळ्या भागांमध्ये जाऊन उपेक्षित भगिनींना साडी वाटप करण्याची परंपरा संस्थेने सुरू केली आहे.
या कार्यक्रमासाठी अस्तित्व कला मंच संस्थेचे संस्थापक योगेश गोंधळे, सुदीप कुदळे, मच्छिंद्र जगदाळे, पुणे जिल्हा बॅंकेचे विकास अधिकारी समीर सुपे, माजी सरपंच भोलानाथ कौदरे, विलास पोखरकर, गणेश कोरडे, डेहणेचे माजी सरपंच विठ्ठल वाजे, उपसरपंच शंकर हरिश्चंद्र कोरडे तसेच परिसरातील ग्रामस्थ व महिला उपस्थित होत्या.
