कमान बारापाटीच्या शाळेत रंगला महाभोंडला
चास, ता. २९ : नवरात्रीची सर्वत्र धूम सुरू असताना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बारापाटी कमान (ता. खेड) शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानाचा महाभोंडला कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या उपक्रमाच्या निमित्ताने भोंडल्यातील हत्तीची सजावट, रास दांडिया नृत्य, विविध प्रकारच्या वेशभुषा, पानाफुलांची रांगोळी आणि शालेय परिसरात संपूर्ण स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले.
विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचा महाभोंडला या उपक्रमाच्या निमित्ताने अनेक गोष्टींचा खजिना उपलब्ध करून देण्यात आला. विविध प्रकारची मनोरंजक गोष्टींची पुस्तके विद्यार्थ्यांनी एका तासाभरात वेगवान पद्धतीने वाचून काढली. सर्व विद्यार्थ्यांनी आणलेला खाऊ प्रत्येकाचे खास गुपित म्हणून ठेवण्यात आला होता. एका विद्यार्थ्याने आणलेला खाऊ दुसऱ्या विद्यार्थ्यांनी विविध प्रश्न विचारून त्याचा प्रकार आणि खाऊचे नाव ओळखावे अशा प्रकारचा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी अनेक तार्किक मार्गांनी विचार करून डब्यामध्ये आणलेले खाद्यपदार्थ ओळखले. मात्र काही पदार्थ विद्यार्थ्यांना ओळखता आले नाही. शेवटच्या टप्प्यातील सर्वात अवघड पदार्थ ओळखण्याचा मान शालेय मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्री अन्वी नाईकरे या विद्यार्थिनीने पटकावला. यावेळी प्रश्न कसे असतात, ते कसे बनतात, आणि ते कसे असावेत व ते कसे विचारावेत याबद्दलची महत्त्वपूर्ण माहिती विद्यार्थ्यांना सहजसुंदर पद्धतीने करून देण्यात आली. विद्यार्थ्यांना दररोज सामान्य ज्ञानावर आधारित १२० प्रश्नांचा सराव देण्यात येतो याचाच फायदा होऊन मागील काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांनी तालुकास्तरापर्यंत सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजूषा स्पर्धा प्रकारात सुयश संपादन केले आहे. शंभवी नाईकरे, श्रेयशी नाईकरे, अधिराज नाईकरे, रुद्र नाईकरे, स्वरा मुळूक यांनी वेशभूषा सादर केली होती. मुख्याध्यापक संजय नाईकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपशिक्षिका वैशाली नाईकरे यांनी ज्ञानाचा महाभोंडला उपक्रमाचे आयोजन केले होते.
