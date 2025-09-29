डेहणे महाविद्यालय फिरत्या चषकाचा मानकरी
चास, ता. २९ ः डेहणे (ता. खेड) येथील हुतात्मा राजगुरू शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाने राज्यस्तरीय आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवून फिरता चषक पटकावला, याबाबतची माहिती महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. किशोर भागवत यांनी दिली.
आंबेगाव तालुक्यातील पोखरी येथील पंढरीनाथ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात राज्यस्तरीय आंतर महाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा पार पडल्या. या स्पर्धेसाठी राज्यातून विविध जिल्ह्यांचे विद्यार्थी स्पर्धक म्हणून उपस्थित होते. डेहणे महाविद्यालयाचे मराठी विभाग व सांस्कृतिक विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. राहुल गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्पर्धेत महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी ज्ञानेश्वरी दत्तू लांघी हिने या स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक मिळवत सात हजार रूपयांच्या रोख रकमेचे पारितोषिक मिळविले तर ऋतुजा भाऊ कौदरे, प्रगती ईश्वर गवारी व ज्ञानेश्वरी दत्तू लांघी यांनी या स्पर्धेत सर्वात जास्त गुण मिळवत महाविद्यालयास फिरता चषक मिळवून दिला. त्यांच्या या विजयाबद्दल हुतात्मा राजगुरू शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील, उपाध्यक्ष बबनराव डांगळे, संस्थेच्या खजिनदार सुरेखा मोहिते पाटील, संस्थेचे सचिव प्राचार्य. डॉ. शिवाजीराव मोहिते, प्राचार्य डॉ. किशोर भागवत, उपप्राचार्य प्रा. सिलदार पावरा, कनिष्ठ विभाग प्रमुख प्रा. महेश रानवडे यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देत अभिनंदन केले.
