‘चासकमान’मधून सर्वात मोठा विसर्ग
चास, ता. २८ : चासकमान धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेली दोन दिवसांपासून पावसाने दमदार हजेरी लावली असून धरणाच्या पाणीसाठ्यात अतिरिक्त पाणीसाठा होत असल्याने धरणाचे सर्व पाच दरवाजे उघडण्यात आले असून चालू वर्षाचा सर्वात जास्त ३० हजार क्युसेक्स वेगाने पाण्याचा विसर्ग भीमा नदीपात्रात करण्यात येत असून धरणात शंभर टक्के (८.५३ टीएमसी) पाणीसाठा असल्याची माहिती धरण प्रशासनाच्या वतीने सहाय्यक अभियंता शुभम सुसूंद्रे यांच्याकडून देण्यात आली.
धरण शंभर टक्के भरलेले असल्याने पावसाचा जोर कमी जास्त झाल्यास विसर्गात वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा धरण प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे. धरण परिसरात १ जूनपासून ९०० मि.मी. पावसाची नोंद करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.