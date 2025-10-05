विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा : अॅड. कांडगे
चास, ता. ५ : विद्यार्थ्यांनी एआय तंत्रज्ञानाचा तसेच नवनवीन तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करावा. तसेच त्याचा सार्वजनिक जीवनात अधिक उपयोग कसा होईल याबद्दल देखील विचार करावा,’’ असे मत रयत शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष ॲड. राम कांडगे यांनी वाडा (ता. खेड) येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालयात व्यक्त केले.
डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय व ॲड. राम जनार्दन कांडगे कनिष्ठ महाविद्यालयात कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. प्रमुख वक्ते म्हणून साहित्यिक मधूकर गिलबिले उपस्थित होते. याप्रसंगी दहावी, बारावी बोर्ड परीक्षेत प्रथम आलेले तसेच एनएमएमएस, शिष्यवृत्ती, आरटीएस अशा स्पर्धा परीक्षेत, तालुका क्रिडा स्पर्धेतून तालुका व जिल्हा स्तरावर निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांसह तालुका स्तरावरील गुणवंत शिक्षक म्हणून विद्यालयातील काळू ढेंगळे यांचा सन्मान केला.
यावेळी रयत शिक्षण संस्था पश्चिम विभागाचे सल्लागार चंद्रशेखर शेटे, मॅनेजिंग कौन्सिल सदस्य आनंदराव तांबे, बॉश चेसिस सिस्टिम इंडिया प्रा.लि चे समन्वयक रोहित बलुरे, जवाहर विद्यालय चासचे मुख्याध्यापक किशोर जगताप, जिल्हा बँकेचे समीर सुपे, माजी विद्यार्थी संघ वाडाचे अध्यक्ष मनोहर जाधव आदी उपस्थित होते. प्राचार्य किशोर पवार यांनी प्रास्ताविक, तर परवीन इनामदार यांनी सूत्रसंचालन केले. विलास लोखंडे यांनी आभार मानले.
