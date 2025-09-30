चासला पशुपालकांना दुग्ध व्यवसायाचे धडे
चास, ता.३० : चास (ता. खेड) येथे चास येथे पशुसंवर्धन विभाग, सरनेश वाडिया फाउंडेशन व दुग्धपशुसंवर्धन विभागामार्फत ‘दुग्ध व्यवसायातील खरा पैसा’ यावर मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन केले होते. शिबिराचे उद्घाटन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले.
यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून अहिल्यानगर बेलवंडी येथील डॉ. महेश पारखे, खेड पशुचिकित्सालयाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. बिपीनकुमार पाटील, खेड तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. योगेश शेळके, डॉ. दीपक औताडे उपस्थित होते. शिबिरात पशुपालकांना जंत व गोचीड निर्मूलन, खनिज मिश्रण व कॅल्शियम टॉनिक यां पशू औषधांचे मोफत वाटप करण्यात आले
या शिबिरासाठी शिवसेना उबाठा पक्षाचे उपतालुका प्रमुख संजय घनवट, उद्योजक संदीप घनवट, वैभव राक्षे, वैभव शिंदे, सरपंच विनायक मुळूक, नीलम मुळूक, सविता पोखरकर, इंदुबाई नाईकरे, अशोक मुळूक, नितीन मुळूक, संदेश मुळूक, प्रकाश ढमढेरे, अजित घनवट, डॉ. स्मिता नेरुरकर, डॉ. प्रेरणा मुळूक, डॉ. सरोजा पाटील, डॉ.शीतल कापसे, डॉ. महादेव खारगे, डॉ.मंगेश खिल्लारी, डॉ. दत्तात्रेय तोडमल, डॉ. पूजा बोंबले, नवनाथ राठोड, डॉ. हनुमंत मारकड, लहू पोखरकर, बापू मधवे, विजय जोंधळे, यश गायकवाड, कुणाल कोकाटे, अभिषेक डोके, प्रीतम मुळूक, सागर वडेकर, अनुराग ढमढेरे, तेजस मुळूक, मंगेश कुंभार, किसन वडेकर, गणेश जगताप, डॉ हनुमंत मारकड उपस्थित होते.
शिबिराचे संयोजन चास पशुधन अधिकारी डॉ. पूजा बोंबले यांनी केले होते.
03907
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.