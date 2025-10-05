एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी उपक्रम
चास, ता. ५ : चैतन्य संस्थेच्या माध्यमातून एकल महिलांच्या समस्या जाणून घेतल्या असून एकल महिलांना त्यांचा अधिकार प्राप्त करून देत त्यांचे सक्षमीकरण करणे, शासनाच्या माध्यमातून नोकरी वा व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक मदत मिळवून देवून त्यांना समाजात मानाचे स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. एकल महिलांच्या सक्षमीकरणाचा वाडा (ता. खेड) येथे पहिला प्रयोग असून राज्याला तो रोलमॅाडेल म्हणून देणार आहे.’’ असे प्रतिपादन पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी वाडा येथे व्यक्त केले.
पुणे जिल्हा परिषद पुणे, तहसील कार्यालय खेड, खेड तालुका प्रशासन विभाग व ग्रामपंचायत वाडा यांच्या वतीने एकल महिलांना शासनाच्या विविध विभागाकडील योजनेच्या लाभाबाबत तसेच खेड तालुक्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान राबविण्यात आलेल्या सेवा पंधरवडा कार्यक्रमाचा समारोपाबाबत वाडा येथे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील होते. तर प्रमुख उपस्थितीमध्ये उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी आनंद खंडागळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी रामचंद्र हंकारे, उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे, प्रकल्प संचालक शालिनी कडुपाटील, गटविकास अधिकारी विशाल शिंदे, तहसीलदार प्रशांत बेडसे, नायब तहसीलदार राम बिजे, चैतन्य संस्थेच्या सुधा कोठारी, सरपंच रूपाली मोरे, सरपंच सुनीता कडलग, मच्छिंद्र मस्के, शिवाजी मोरे, समीर सुपे, विठ्ठल वनघरे आदी उपस्थित होते.
या शिबिरात रेशनिंग कार्ड चे वितरण, संजय गांधी योजना लाभ, वारसनोंदी अर्ज स्वीकारणे, जातीचे दाखले, विविध दाखल्यांचे वाटप, पंचायत समिती विभाग, कृषी विभाग, आरोग्य विभाग, महीला व बाल कल्याण विभाग, प्रकल्प आदिवासी विकास विभाग, उमेद संस्था, राष्ट्रीय पोषण जनजागृती अभियान, किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाचे स्टॅाल उभारणी करण्यात येऊन समस्या जाणून घेण्यात आल्या. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अंतर्गत नेत्र तपासणी, रक्त लघवी तपासणी, अस्थी तपासणी, विविध आरोग्य तपासणी, कॅन्सर मोबाईल व्हॅन मध्ये महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. या प्रसंगी विविध बचत गटांना अनुदान चेकचे वाटप तसेच घरकुलाचे अनुदान वितरित करण्यात आले. शिबिराची प्रस्तावना उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांनी केली. सूत्रसंचालन मच्छिंद्र जगदाळे यांनी तर आभार गटविकास अधिकारी विशाल पाटील यांनी मानले.
