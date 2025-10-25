कान्हेवाडी येथील किल्ले स्पर्धेत विराज, जय प्रथम
चास, ता. २५ ः कान्हेवाडी बुद्रुक (ता. खेड) येथे श्रीराम क्रीडा मंचाच्या वतीने कै. रमेशराव गणपत कोबल यांच्या स्मरणार्थ ‘किल्ले बनवा’ स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये तोरणा किल्ल्याची प्रतिकृती केलेल्या विराज कोबल व जय गायकवाड यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. या प्रसंगी आयोजित शिव व्याख्यानाला उदंड प्रतिसाद मिळाला.
दिवाळीनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे किल्ले बनवा स्पर्धा तसेच प्रसिद्ध कवी, व्याख्याते व युवा प्रबोधनकार प्राध्यापक तानाजी बोराडे यांच्या बुलंद वाणीमधून ‘चला शिवराय समजून घेऊया’ या विषयावर प्रबोधनपर शिवव्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी कान्हेवाडीचे माजी सरपंच बी. डी. कोबल, विशेष लेखा परीक्षक विजय सावंत, पुणे महापालिकेचे ज्येष्ठ अभियंता शांताराम कोबल, गुरुकुल आश्रमाचे प्रमुख नागेश्वर महाराज मोरे, श्रीराम क्रीडा मंचाचे सागर कोबल, रमेश आंबेकर, प्राध्यापक डी. आर. नाईकडे, नामदेव कोबल, सत्यवान सहाणे, मिलिंद कोबल, योगेश कोबल, योगेश खाडे, दत्तात्रेय कोबल, संतोष सावंत, मंगेश मेदगे, संदेश नाईकडे, स्वप्निल कोबल, ओंकार कोबल आदी उपस्थित होते. व्याख्यानानंतर किल्ल्यांमध्ये क्रमांक प्राप्त झालेल्या शिवप्रेमींना पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले. या पारितोषिकामध्ये रोख रक्कम, ऐतिहासिक पुस्तक, गुलाबपुष्प आणि एक झाड विजेत्यांना भेट देण्यात आले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक रमेश आंबेकर यांनी केले. संदेश नाईकडे, डी. आर. नाईकडे व मिलिंद कोबल यांनी सूत्रसंचालन केले. तर, ज्ञानेश्वरी कोबल यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.