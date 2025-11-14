मिरजेवाडेतील जाधव कुटुंबाला मदतीचा हात
चास, ता. १४ : वीजवाहक तार अंगावर पडल्याने मृत्युमुखी पडलेल्या मिरजेवाडी (ता. खेड) येथील किसन जाधव यांच्या परिवाराला पंचायत समितीचे माजी सभापती अंकुश राक्षे तसेच बहिरवाडी गावच्या लोकनियुक्त सरपंच वसुधा राक्षे यांच्या वतीने ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात आली. अंकुश राक्षे यांच्यावतीने संबंधित परिवाराला ५० हजारांचा धनादेश परिवाराच्या घरी जाऊन सुपूर्त करण्यात आला.
किसन जाधव हे मिरजेवाडीच्या ठाकरवाडी येथील मोलमजुरी करून आपल्या परिवाराचे पालनपोषण करत होते. २२ ऑक्टोबरला एका शेतकऱ्याच्या शेतात मोलमजुरी करत असताना त्यांच्या अंगावर वीजवाहक तार पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी सुरेखा जाधव व मुलगा रूपेश जाधव असे कुटुंब आहे. कुटुंबाची गरज ओळखून ही आर्थिक मदत देण्यात आली.
अंकुश राक्षे म्हणाले, ‘‘किसन जाधव हे मिरजेवाडी ठाकरवाडीतील असून मोलमजुरी करून आपले कुटुंब चालवीत होते. महावितरणच्या निष्काळजीपणामुळे अनेकदा अशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत व किसन जाधव यांचा मृत्यूही त्याचाच एक भाग आहे. पुन्हा एका व्यक्तीला आपला जीव गमवावा लागला. परिवारातील मुलगा रूपेश जाधव यांना महावितरणने नुकसानभरपाई म्हणून आर्थिक मदत करावी तसेच नोकरी मिळवून द्यावी. तहसीलदारांनी देखील यामध्ये लक्ष घालून परिवारास न्याय मिळवून द्यावा,’’ अशी मागणीही त्यांनी केली.
