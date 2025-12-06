खेडच्या भीमा, भामा नदीवरील बंधाऱ्यांची गळती थांबणार
चास, ता. ६ : खेड तालुक्यात भीमा व भामा नदीवर असणाऱ्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची शंभर टक्के गळती थांबणार आहे. १५ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या सुधारणा व मजबुतीकरणासाठी ३२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे, लवकरच या बंधाऱ्याची कामे सुरू होणार असल्याची माहिती आमदार बाबाजी काळे यांनी दिली आहे.
गळतीमुळे बंधाऱ्यांची दुरवस्था झाली असल्याने दुरुस्ती तसेच मजबुतीसाठी काळे यांनी अधिवेशनात आवाज उठवला होता. त्यांच्या पाठपुराव्यातून खेड तालुक्यातील भीमा व भामा नदीवरील १५ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या सुधारणा व मजबुती करणासाठी रुपयांचा निधी जलसंपदा विभागाने मंजूर केला असून ही कामे लवकरच सुरू होणार असल्यामुळे भीमा-भामा नदीवरील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची गळती शंभर टक्के थांबणार आहे.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व जलसंपदा विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर त्यांच्या प्रयत्नातून भोमाळे, दोंदे, राजगुरुनगर, खरपुडी, वाटेकरवाडी, निमगाव तांबेवस्ती, भिवेगांव येथील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची गळती प्रतिबंधक व मजबुतीकरणासाठी, स्तंभ, उंबरठा, संरक्षण भिंत व दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहे. तसेच शेलू, बोरदरा, कोरेगाव, पिंपरी, वाकी, शेलगाव, कोयाळी, सिद्धेगव्हाण येथील बंधारा गळती प्रतिबंधक व मजबुतीकरणासाठी, स्तंभ, उंबरठा, संरक्षण भिंत व दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत.
