पुणे

खाऊगल्लीतून १५ हजारांची उलाढाल

चास, ता. १८ : वाडा (ता. खेड) येथील जिल्हा परिषदेच्या समूह शाळेत मंगळवारी(ता. १६) ग्रामपंचायत व विद्यार्थ्यांच्या वतीने खाऊगल्लीचे आयोजन करण्यात आले होते. यातून तब्बल १५ हजार रुपयांची उलाढाल झाली.
विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाबरोबरच व्यावहारिक ज्ञान मिळावे, आर्थिक देवाणघेवाण, बाजार संकल्पना, गणिती क्रिया समजाव्यात यासाठी मुख्याध्यापक विशाल शिंदे यांच्या संकल्पनेतून या खाऊगल्लीचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाचे उद्‍घाटन सरपंच रूपाली मोरे यांनी केले. खाऊगल्लीमध्ये पावभाजी, वडापाव, भजीपाव, इडली, लिंबू सरबत, ओली भेळ, पाणीपुरी, समोसा, मंचुरियन, बाकरवडी तसेच पारंपारिक महाराष्ट्रीय पदार्थांचा समावेश करण्यात आला होता. शिवाय पुस्तकांचाही स्टॅाल लावण्यात आला होता. यावेळी उपसरपंच रोहिदास शेटे, केंद्रप्रमुख स्मिता लोंढे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गणेश देशमुख, उपाध्यक्ष विक्रम तनपुरे आदी उपस्थित होते. मुख्याध्यापक विशाल शिंदे, सहशिक्षक भरत चिंचकर, शमा घोडके, संगीता नाईकरे, रोहिणी आणेकर आदींनी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले.

