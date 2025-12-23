हुतात्मा राजगुरू जलाशयात लाँचचे अनावरण
चास, ता. २३ ः चास- कमान (ता. खेड) धरणामध्ये रविवारी (ता. २१) लाँचचे अनावरण करण्यात आले. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांसह शेतकऱ्यांचा दळणवळणाचा प्रश्न मिटला आहे.
यावेळी बोलताना माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील म्हणाले की, ‘‘दोन वर्षांपासून केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून, हुतात्मा राजगुरू जलाशयात लाँचचे रविवारी(ता. २१) अनावरण झाले. त्यामुळे या पश्चिम पट्यातील नागरिकांच्या दळणवळणाचा प्रश्न सुटला आहे. अगदी चारचाकी गाडीही या लाँचमधून नदीपलकडच्या तीरावर नेणे शक्य होणार आहे.’’
चास- कमान धरणामुळे खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्याचे दोन भागात विभाजन झाले. मात्र, शैक्षणिक तसेच व्यापारी केंद्र वाडाच राहिलेले आहे. धरणाच्या जलाशयापलीकडील माजगाव, चिखलगाव, गोरेगाव, कळमोडी व त्या परिसरातील गावांसाठी वाळद येथे भव्य पुलाची निर्मिती झाल्यामुळे वाडा गावाशी संपर्क जोडला गेल्याने या भागातील नागरिकांचा दळणवळणाचा प्रश्न मिटला होता, तर कहू, कोयाळी, साकुर्डी या गावांमधील नागरिकांसाठी २०१५ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून लॉंच देण्यात आला आहे. मात्र, गेली काही वर्षांपासून ही लाँच बंद पडल्याने व तिची दुरुस्ती शक्य नसल्याने नागरिकांनी आमदार मोहिते यांच्याकडे नवीन लाँचची मागणी केली होती.
या शिवाय ‘सकाळ’नेही वेळोवेळी नागरिकांच्या समस्येबाबत वृत्त प्रसिद्ध करीत पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या पाठपुराव्याला यश आले असून, रविवारी सर्वसुखसोयी युक्त लाँच जलाशयात दाखल झाली असून, या लाँचचे अनावरण माजी आमदार मोहिते यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी जिल्हा दूध संघाचे संचालक अरुण चांभारे, सरपंच रोहिणी गवारी, उद्योजक नामदेव बच्चे, सचिन नाईकडे, शिवाजी मोरे, माजी सरपंच जाकिर तांबोळी, सुनील पावडे, ज्ञानदेव सुरकुले, अक्षय केदारी, गुलाब कडू, कुंदा कडू आदी उपस्थित होते.
