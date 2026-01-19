बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये कान्हेवाडीत महिला जखमी
चास, ता. १९ : कान्हेवाडी (ता. खेड) येथील ठाकरवस्तीजवळ सोमवारी (ता. १९) सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास बिबट्याने अंजना संजय खंडे (वय ५०) यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांच्यावर चांडोली येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
घडलेली घटना अशी की, अंजना या डोंगरावरून गवत तसेच पाळीव बकऱ्या घेऊन सायंकाळी घरी येत होत्या. त्यावेळी एका दगडाजवळ दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने शेळीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेळी ऐवजी अंजना यांच्यावर बिबट्याने झेप घेतली. बिबट्याचा पंजा अंजना यांच्या उजव्या भुवईवर व डाव्या दंडावर लागला. या हल्ल्यात त्या गंभीर जखमी झाल्या. यावेळी अंजना यांच्याबरोबर असलेल्या अन्य महिलेने आरडा ओरडा केल्याने बिबट्याने धूम ठोकली.
दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच वाडा वनविभागाचे वनपाल विजय कदम, वनरक्षक अंकुश गुट्टे यांनी जखमी महिलेस चांडोलीतील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान, वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावून, बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी सरपंच ऊर्मिला रुके यासह ग्रामस्थांनी केली आहे
