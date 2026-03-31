वाडा परिसरात पिके जमीनदोस्त

चास, ता. ३१: वाडा, गुंडाळवाडी आणि बुरसेवाडी (ता.खेड) परिसरात सोमवारी सायंकाळी झालेल्या जोरदार गारपिटीमुळे रब्बी पिकांसह फळबागांचे प्रचंड नुकसान झाले. अचानक आलेल्या या नैसर्गिक संकटामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
डापरिसरात सोमवारी (ता.३०) दुपारनंतर सुमारे एक तास चाललेल्या तुफान पाऊस आणि गारपिटीमुळे भाजीपाला, आंबा, पेरू, चिकू या फळबागांसह गहू व हरभरा ही पिके जमीनदोस्त झाली. गारांच्या मारामुळे झाडांची पाने गळून पडली पडली. जनावरांसाठी साठवलेला चाराही भिजला आहे. यामुळे वर्षभराचे आर्थिक नियोजन कोलमडल्याची भावना साईनाथ चंद्रावळे, कैलास आसवले, जालिंदर पोखरकर या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
प्रशासनाने या नुकसानीची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने पंचनामे करावेत आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य समीर सुपे यांनी केली आहे.
