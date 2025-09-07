खोडदमध्ये पारंपरिक वाद्यांची मिरवणूक
खोडद, ता. ७ : खोडद परिसरात घरगुती व सार्वजनिक मंडळांच्या गणरायाला ११व्या दिवशी निरोप देण्यात आला. मागील १० दिवसांत अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. यावर्षी अनेक ठिकाणी डीजेचा वापर न करता ढोल- ताशा पथक, झांज पथक यासारख्या पारंपरिक वाद्यांचा वापर करून गणपतींची मिरवणूक काढण्यात आली, तर काही मंडळांनी टाळ- मृदुंगाच्या गजरात गणपतीची मिरवणूक काढली. यावेळी महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळाला. मिरवणुकी दरम्यान महिलांनी फुगड्या, लेझीम खेळून मिरवणुकीची शोभा वाढवली.
