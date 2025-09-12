हिवरे तर्फे नारायणगाव येथे एज्युकेशन ॲपचे वितरण
खोडद, ता. १२ : हिवरे तर्फे नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील कुलस्वामी खंडेराय विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना रोटरी एज्युकेशन ॲपचे मोफत वितरण करण्यात आल्याची माहिती विद्यालयाचे मुख्याध्यापक तबाजी वागदरे यांनी दिली.
येथील कुलस्वामी खंडेराय विद्यालय, एरवी येथील शिवनेर विद्यालय, मंगरूळ येथील ज्ञानदा माध्यमिक विद्यालय, नगदवाडी येथील न्यू इंग्लिश स्कूल, कुरण येथील जयहिंद इंग्लिश स्कूल या विद्यालयातील १० वीच्या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या २०० विद्यार्थ्यांना रोटरी एज्युकेशन ॲपचे वितरण करण्यात आले.
यावेळी ग्रामविकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण शिंदे, रोटरी क्लब नारायणगावचे अध्यक्ष स्वप्नील जुन्नरकर, मंगेश मेहेर, हेमंत महाजन, अनिता शिंदे, प्रशांत ब्रह्मे, तेजस वाजगे उपस्थित होते. स्वप्नील जुन्नरकर यांनी यावेळी या ॲपविषयी विद्यार्थ्यांना माहिती दिली. या ॲपद्वारे विद्यार्थ्यांना सहज, सोपे आणि सुलभ अध्ययन करण्यासाठी मदत होणार आहे. सेमी इंग्रजी व इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना हे ॲप उपयुक्त ठरणार आहे.
