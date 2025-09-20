मांजरवाडीत मुक्ताईच्या उत्सवाची लगबग
खोडद, ता. २० : मांजरवाडी (ता. जुन्नर) गावची ग्रामदेवता श्री मुक्ताई देवीचा उत्सव सोमवार (ता. २२) पासून सुरू होत आहे. अनेक वर्षांपासून जगदंबेच्या नवरात्रोत्सवाची परंपरा येथे अखंडपणे सुरू आहे. या काळात ग्रामस्थांकडून अनेक विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मांजरवाडीच्या शिवेवर १९११ च्या दरम्यान मुक्ताई देवीचे मंदिर होते. खोडद आणि मांजरवाडीच्या विभाजनानंतर या मांजरवाडीचे गावात रूपांतर झाले. खोडद गाव हे मीना नदीच्या पलीकडे असल्याने आपल्या वाडीतही देवीचे मंदिर असावे असे या वाडीतील ग्रामस्थांना वाटू लागले. या अनुषंगाने गावकऱ्यांनी शिवेवरील मुक्ताई देवीचा तांदळा मांजरवाडीत आणून त्याची स्थापना केली. देवीला निवारा म्हणून मंदिर बांधण्याचा विचार पुढे आला आणि त्यानुसार मंदिर उभारणीच्या कार्याला वेगाने सुरुवात झाली. अखेर मंदिराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर १३ नोव्हेंबर १९४७ मध्ये तांदळा आणि देवीच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. या देवीला अनेक वर्षे मुक्ताई म्हणून संबोधले जात असे, मात्र नंतर काळाच्या ओघात जगदंबा बोलण्याचा प्रघात पडला.
नवरात्रीमध्ये जगदंबेच्या मंदिरात घटस्थापना केली जाते. नऊ दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. काकड आरती, भजन आदी कार्यक्रम होतात. नवरात्रोत्सव म्हणजे मांजरवाडी गावातील प्रत्येकासाठी चैतन्याचा एक सोहळाच असतो. विशेष म्हणजे संपूर्ण गावातील महिला नऊ दिवस जगदंबेची आराधना करतात.
