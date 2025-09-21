हिवरेतर्फे नारायणगावात शुक्रवारी बैलगाडा शर्यती
खोडद, ता.२१ : हिवरेतर्फे नारायणगाव (ता.जुन्नर) येथे सोमवार (ता.२२) नवरात्रीनिमित्त मुक्ताई देवीचा नवरात्रोत्सव सुरू होत आहे. यामुळे धार्मिक कार्यक्रम व बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केले आहे. नऊ दिवस दररोज पहाटे व सायंकाळी देवीची आरती व भजन असे कार्यक्रम पार पडणार आहेत.
नवरात्रोत्सवानिमित्त शुक्रवार (ता. ३) ते रविवार (ता.५) या तीन दिवसांत हिवरे येथे बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन केले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील बैलगाडा स्पर्धकांना या शर्यतीसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. तीन दिवसांत ४५० बैलगाडे या शर्यतीत सहभाग घेतील असे अपेक्षित आहे.
बैलगाडा शर्यतींसाठी रोख स्वरूपात आणि वस्तुस्वरुपात मोठ्या प्रमाणात बक्षीसे ठेवण्यात आली आहेत. पहिल्या नंबरसाठी एक लाख रुपये, दुसऱ्या नंबरसाठी ७१ हजार रुपये, तिसऱ्या नंबरसाठी ४१ हजार रुपये, पहिल्या फळीफोडसाठी १५ हजार रुपये, दुसऱ्या फळीफोडसाठी १० हजार रुपये, तिसऱ्या फळीफोडसाठी ७ हजार ५०० रुपये, पहिल्या क्रमांकात फायनल येणाऱ्या गाड्यासाठी तीन मोटारसायकली, दुसऱ्या क्रमांकात फायनल येणाऱ्या गाड्यासाठी तीन वॉशिंग मशिन, तिसऱ्या क्रमांकात फायनल येणाऱ्या गाड्यासाठी ३ फ्रिज, चौथ्या क्रमांकात येणाऱ्या फायनलसाठी ३ एलसीडी टीव्ही, पाचव्या क्रमांकात येणाऱ्या फायनलसाठी ३ वॉटरफिल्टर, सहाव्या क्रमांकात येणाऱ्या फायनलसाठी ३ बॅटरी पंप, सातव्या क्रमांकात येणाऱ्या फायनलसाठी ३ टेबल फॅन, आकर्षक ठरणाऱ्या बैलगाड्यास एक सायकल, घाटाच्या राजासाठी ३ ट्रॉफी, तीन दिवसांत सर्वात आतून येणाऱ्या बैलगाड्यास मोटारसायकल व घाटाचा महाराजा किताब अशी मोठ्या प्रमाणात बक्षीसे ठेवण्यात आली आहेत.
