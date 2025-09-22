खोडद- बोरी रस्त्याने घेतला मोकळा श्वास
खोडद, ता. २२ : खोडद ते बोरी (ता. जुन्नर) रस्त्यावरील धोकादायक वळणाच्या ठिकाणी वाढलेली झाडी- झुडपे खोडद ग्रामपंचायतीकडून काढण्यात आली. यामुळे या रस्त्याने मोकळा श्वास घेतला आहे.
या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी मोठ- मोठी झाडे- झुडपे वाढली होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वळण मार्गावर अपघात झाले होते. काही झाडांच्या फांद्या रस्त्यावर आल्या होत्या. यामुळे या रस्त्यावर वारंवार अपघाताच्या घटना घडत होत्या. या रस्त्यावरील झाडे- झुडपे काढण्यासाठी ग्रामस्थांनी अनेकवेळा सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधून मागणी केली होती. मात्र, ग्रामस्थांच्या या मागणीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर खोडद ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेऊन रविवारी (ता. २१) या मार्गावरील झाडे- झुडपे काढून हा मार्ग मोकळा केला.
येथील शेतकरी संतोष काळे, प्रवीण पानमंद, जालिंदर डोंगरे, सुधाकर काळे, शिवाजी खरमाळे, संदीप गुळवे, कैलास गायकवाड, राहुल गायकवाड अशा अनेक ग्रामस्थांनी झाडे- झुडपांबद्दल ग्रामपंचायतीकडे तक्रार केली होती. ग्रामस्थांनी केलेल्या या मागणीची दखल घेत ग्रामपंचायतीने ताबडतोब जेसीबी मशिनच्या साहाय्याने या रस्त्यावरील झाडे- झुडपे काढून हा रस्ता मोकळा केला.
यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य योगेश शिंदे, शिवाजी थोरात, विलास पानमंद, बाजीराव कुचिक, डॉ. महेंद्र गायकवाड आदी उपस्थित होते. ग्रामपंचायतीने केलेल्या या कामामुळे येथील अपघातांचा धोका टळला आहे. या कामाबद्दल ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
