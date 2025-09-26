बिबट्याला पकडण्यासाठी खोडदमध्ये लावला पिंजरा
खोडद, ता. २६ : बिबट्याचे रोज सायंकाळी दर्शन घडू लागल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी खोडद (ता. जुन्नर) येथील इनाम मळ्यात वनविभागाने बुधवारी (ता. २४) बिबट्यासाठी पिंजरा लावल्याची माहिती जुन्नरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी दिली.
खोडद येथील शेतकरी श्रीधर गायकवाड यांनी त्यांच्या शेतात बिबट्याला अनेकवेळा पाहिले आहे. त्यांनी बिबट्याकडून हल्ला होण्याची भीती व्यक्त केली होती. याबाबत ग्रामपंचायत सदस्य योगेश शिंदे यांनी वनविभागाशी संपर्क साधून येथे पिंजरा लावण्याची मागणी केली होती.
नवरात्रीनिमित्त ग्रामस्थ कार्यक्रमासाठी रात्रीच्या वेळी गावात येतात. शेतकरी बांधव रात्री अपरात्री शेतात जातात. लहान मुले सकाळी सायंकाळी शाळेतून घरी ये- जा करतात. त्यांना भीती वाटते. या बाबींची वनविभागाने तातडीने दखल घेऊन बुधवारी सकाळी खोडद येथील इनाममळा वस्तीमध्ये गायकवाड यांच्या मालकी क्षेत्रामध्ये वनपाल गणेश बागडे, वनरक्षक विशाल गुंड, रेस्क्यू टीमचे सदस्य संतोष कुतळ, सोमनाथ भालेराव व रवी काळे यांनी पिंजरा लावला. पिंजऱ्यात भक्ष्य म्हणून बकरी ठेवण्यात आली आहे.
