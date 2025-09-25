मांजरवाडीत पिंजरा लावला
खोडद, ता. २५ : मांजरवाडी (ता. जुन्नर) येथे बिबट्याचा उपद्रव वाढल्याने वनविभागाने गुरुवारी (ता. २४) बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी पिंजरा लावला. बाजार समिती संचालक माउली खंडागळे यांच्या शेतात केळीच्या बागेत वनविभागाने पिंजरा लावला असून, त्यात भक्ष्य म्हणून कोंबडी ठेवली आहे.
या परिसरात बिबट्याचा वावर असून अनेकांना बिबट्याने दर्शन दिले आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नवरात्रीनिमित्त महिला भगिनी देवीच्या आरतीसाठी गावात जातात. राजश्री खंडागळे व अन्य काही महिला बुधवारी रात्री या गावातून देवीची आरती उरकून रात्री आठ वाजता घरी येताना त्यांना घरासमोरील असणाऱ्या जर्मन शेवंतीच्या बागेमध्ये बिबट्या दिसला होता. मांजरवाडीचे उपसरपंच संतोष मोरे यांनी वनविभागाशी संपर्क साधून येथे पिंजरा लावण्याची मागणी केली होती.
जुन्नर वनपरिक्षेत्राधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल अनिता होले, वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार, उपसरपंच संतोष मोरे, आपदा मित्र सुशांत भुजबळ, रेस्क्यू टीमचे सदस्य तुषार टेके, राजश्री खंडागळे, सुभाष खंडागळे, नीलेश खंडागळे, उदय खंडागळे यांनी पिंजरा लावण्यासाठी मदत केली.
