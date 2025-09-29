मांजरवाडीत बिबट मादी जेरबंद
खोडद, ता.२९ : मांजरवाडी (ता.जुन्नर) येथे बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात सोमवारी (ता. २९) सकाळी एक वर्षाची बिबट मादी जेरबंद झाली, अशी माहिती जुन्नरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी दिली.
खंडागळे मळ्यात वावर असल्याने या भागात पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी उपसरपंच संतोष मोरे यांनी केली होती. त्याची दखल घेत वनविभागाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक माऊली खंडागळे यांच्या शेतात केळीच्या बागेत वनविभागाने गुरुवारी (ता. २४) पिंजरा लावला होता. त्यात भक्ष्यही ठेवले होते. बिबट्या पिंजऱ्यात अडकल्याची माहिती राजश्री खंडागळे यांनी वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार यांना दिली.
घटनेची माहिती मिळताच आपदा मित्र मास्टर ट्रेनर सुशांत भुजबळ, पोलिस पाटील सचिन टावरे, ग्रामपंचायत सदस्य उदय खंडागळे, संजय खंडागळे, स्वप्नील खंडागळे, सुखदेव खंडागळे, उपसरपंच संतोष मोरे, रेस्क्यू टीमचे सदस्य राम चोपडा, तुषार टेके, विलास खंडागळे, पपू खंडागळे यांनी पिंजरा माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात हलविण्यासाठी मदत केली. जुन्नरचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे, वनपरिक्षेत्राधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिबट्याला माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात ठेवले आहे.
दरम्यान, सोमवारी सकाळी बिबट मादी अडकल्यानंतर तिच्यासोबत असलेले दोन बिबटे पिंजऱ्याभोवती फिरत होते. तिला पिंजऱ्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत होते. पिंजऱ्यात अडकलेला बिबट हा बाहेर फिरत असलेल्या बिबट्यांचा बछडा असावा, असा अंदाज वनखात्याकडून व्यक्त केला जात आहे. बछड्यासाठी त्याचे आई-वडील आक्रमक होऊ शकतात आणि या परिसरात धोका आणखी वाढू शकतो. म्हणून या परिसरातील शेतकऱ्यांनी अधिक काळजी घ्यावी, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले आहे.
