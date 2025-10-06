जुन्नर, आंबेगावमधील केळीची आखाती देशांना गोडी
खोडद, ता.६ : जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यातून नुकतीच २५ कंटेनर केळीची आखाती देशांमध्ये निर्यात करण्यात आली आहे. चालू वर्षी ३०० कंटेनर निर्यात अपेक्षित आहे, अशी माहिती बना हेल्थ फार्मर प्रोडूसर कंपनीचे संचालक महेंद्र भोर यांनी दिली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत केळीच्या निर्यातीला वाव निर्माण झाल्याने सध्या केळी उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. गेल्यावर्षी २०० कंटेनर आखाती देशांत पाठविण्यात आले होते. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत केळीला प्रतवारीनुसार २० ते २५ रुपये प्रतिकिलो बाजारभाव मिळत आहे.
जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातून केळीची निर्यात वाढावी व ती पुढे टिकून राहावी यासाठी तुषार जाधव व कारफाटा येथील भोर यांनी अनेक शेतकऱ्यांना केळीचे पीक घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. रवींद्र वामन, रवींद्र बाबाजी थोरात, अंबादास वामन, राहुल वामन, शंकर शिंगोटे, अविनाश भोर, सोमनाथ सोनवणे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी निर्यातक्षम केळी पिकवली आहे.
खोडद (ता.जुन्नर) येथील शेतकरी रवींद्र बाबाजी वामन व त्यांच्या पत्नी अर्चना वामन यांनी भोर यांच्या मार्गदर्शनाखाली चार एकर क्षेत्रात जैन टिशुकल्चर जी ९ या जातीच्या केळीच्या रोपांची २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लागवड केली होती. ७ बाय ५ फुटाच्या अंतरावर मल्चिंग पेपर आणि ठिबक सिंचनचा वापर करून बेडवर केळीची लागवड केल्यानंतर शेत जमिनीतील वाफसानुसार चार वेळा केळीच्या रोपांना खते व रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून वेळोवेळी औषध फवारणी केली. पहिल्या सहा महिन्यात केळीचे झाड पूर्ण वाढ होणे आवश्यक असल्याने पूर्ण क्षमतेने पिकाच्या अवस्थेनुसार ठरवून दिलेल्या खतांचे नियोजन केले.
नोव्हेंबर महिन्यात लागवड केलेल्या केळीची सात महिने पूर्ण झाल्यानंतर वेण सुरू होते. लागवडीपासून काढणीपर्यंतची सर्व कामे वेळेत केल्याने अपेक्षित असलेले एकरी ३० टन उत्पादन १० महिन्यात सहजपणे मिळाले. केळीला बाजारभाव चांगला असल्याने चालूवर्षी एकरी सहा लाख रुपये नफा झाला.
- रवींद्र वामन, केळी उत्पादक शेतकरी
देशांतर्गत बाजारपेठेत केळीला प्रतिक्विंटल ७०० ते एक हजार रुपयापर्यंत बाजारभाव मिळत आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत केळीला प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक बाजारभाव मिळत आहे. या पिकात हमखास उत्पन्नाची खात्री असल्याने जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केळी पिकाचे प्रमाण वाढवावे. बड इंजेक्शन, फ्रूट केअर करणे, फवारणी करणे इत्यादी कामांसह निर्यातक्षम केळी उत्पादनावर शेतकऱ्यांनी भर द्यावा."
-महेंद्र भोर, संचालक, बना हेल्थ फार्मर प्रोडूसर कंपनी
57927
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.