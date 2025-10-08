निमगाव सावात वनविभागाकडून जनजागृती
खोडद, ता. ८ : बिबट्यांच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर वनविभागाकडून निमगाव सावा (ता. जुन्नर) येथे मंगळवारी (ता. ७) जनजागृती करण्यात आली. माणिकडोह बिबट निवारा केंद्र येथील प्रकल्प व्यवस्थापक महेंद्र ढोरे यांनी बिबट्यापासून स्वतःचे संरक्षण कसे करायचे, बिबट्यांच्या सवयी आदींविषयी माहिती दिली.
जुन्नरचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे, सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस, जुन्नर वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील पटाडेमळा, भालेरावमळा, घोडेमळा, कारफाटा या ठिकाणी जाऊन सर्व शेतकऱ्यांना व नागरिकांना बिबट मानव संघर्ष व बिबट मानव सहजीवन याबाबत चित्रफीत दाखविण्यात आली. वनपाल गणेश बागडे यांनी वनविभागाच्या विविध योजनांबाबत माहिती दिली. यावेळी ४० महिला व पुरुषांना ४० मानेला लावण्याचा काटेरी पट्टा वाटप केला. याप्रसंगी वनरक्षक महेश जगधने, वनरक्षक विशाल गुंड, आकाश डोळस, रेस्क्यू टीमचे सदस्य ऋषी गायकवाड, फिरोज पठाण, शुभम भोर आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.