पिंपरी कावळमध्ये तरुणावर झडप
खोडद, ता.६ : मोटर सायकलवरून शेतात जात असताना उसात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने यश गणेश पवार (वय १९) याच्यावर झडप घातली. यामुळे त्याच्या पायाला जखम झाली आहे. ही घटना पिंपरी कावळ (ता.जुन्नर) येथे बुधवारी (ता. पाच) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली.
यश बुधवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास मोटरसायकलवरून आपल्या शेतात चालला होता. त्यावेळी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या उसाच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक यश पवार याच्यावर झडप घालण्याचा प्रयत्न केला. या मात्र यश पवार यांनी मोठ्या धीराने मोटरसायकल वेगात पळवून बिबट्यापासून पळ काढला व स्वतःचा जीव वाचवला. दरम्यान, पोलिस पाटील कृष्णा शिरतार, वनरक्षक स्वप्नील केदारी यांनी यशला मंचर येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेऊन लसीकरण केले.
दरम्यान, वनविभागाने या ठिकाणी १० ते १२ पिंजरे लावून या सर्व बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी पिंपरी कावळचे उपसरपंच शरद पाबळे यांनी केली आहे.
