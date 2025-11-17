पारगावतर्फे आळेमध्ये हरिनाम सप्ताहाची सांगता
खोडद, ता. १७ : पारगावतर्फे आळे (ता. जुन्नर) येथे अखंड हरिनाम सप्ताह व संगीत गाथा पारायण सोहळा श्री काळभैरवनाथ महाराज जन्माष्टमी, श्री कैवल्यसाम्राज्य संत ज्ञानेश्वर महाराज ७५०वा जन्मोत्सव, श्री संत तुकाराम महाराज ३७५वा वैकुंठ गमन सोहळ्यानिमित्त आयोजित केलेल्या अखंड हरिनाम सप्ताहाची सांगता झाली.
पहाटे काकडा भजन, सकाळी संत तुकाराम महाराज संगीत गाथा पारायण, दुपारी प्रवचन, सायंकाळी हरिपाठ व कीर्तन सेवा, असे सांप्रदायिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. या अखंड हरीनाम सप्ताहामध्ये अनेक नामांकित कीर्तनकारांची हरीकीर्तन सेवा पार पडली. शेवटच्या दिवशी श्री काळभैरवनाथ महाराज पालखी मिरवणूक झाली. पांडुरंग महाराज गिरी यांच्या काल्याच्या कीर्तन झाले.
दरम्यान, वनमंत्री गणेश नाईक, आमदार शरद सोनवणे, पारनेरचे आमदार काशिनाथ दाते, माजी आमदार अतुल बेनके, विघ्नहर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक माउली खंडागळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य पांडुरंग पवार, साळवाडीच्या सरपंच कल्पना काळे आदी उपस्थित होते.
