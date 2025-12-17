खोडद विज्ञान केंद्रातर्फे प्रश्नमंजूषा
खोडद, ता. १७ : खोडद (ता. जुन्नर) ग्रामीण विज्ञान केंद्रातर्फे माध्यमिक शाळांसाठी शनिवार (ता. २०) ते बुधवार (ता. ३१) या कालावधीत विज्ञान प्रश्नमंजूषा आयोजित करण्यात आली आहे. विजेत्या शाळेसाठी फिरती ढाल आणि सन्मानपत्र, तसेच सहभागी विद्यार्थ्यांना पुस्तके-प्रमाणपत्रे असे या स्पर्धेचे स्वरूप आहे.
नववीच्या दोन विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थी या प्रश्नमंजुषेसाठी सहभागी होऊन शाळेचे प्रतिनिधित्व करू शकतात. ऑनलाइन पद्धतीत (गुगलफॉर्म) एक प्रश्नपत्रिका एका तासात सोडवायची आहे तर,दुसरी दहा दिवसांच्या कालावधीत सोडवायची आहे. या उपक्रमात जुन्नर तालुक्याखेरीज इतर शाळाही सहभागी होत आहेत. ज्या शाळा आणि विद्यार्थ्यांना प्रश्नमंजुषेत सहभागी व्हायचे असेल त्यांनी ९५११६९९६०१ या फोनवर किंवाkrsckhodad@gmail.com या ईमेलवर नोंद करावी. यासाठी कोणतीही फी नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.